Леонтьев о победе «Нефтехимика над «Локомотивом»: Мы в меньшинстве здорово выстояли

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика Олег Леонтьев на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу в Ярославле над «Локомотивом».

«Первый период мы начали осторожно, пропустили быстрый гол. Потом собрались и выстояли. Мы ожидали такой игры, потому что соперник после двух поражений будет настроен серьезно», – резюмировал Леонтьев.

Тренер отметил игру своего вратаря: «По матчу скажу, что во втором периоде игра была более-менее равная, мы в меньшинстве здорово выстояли. Судницин нас подтащил. В большинстве забили, что тоже очень приятно. А овертайм — это овертайм. Игра нервов, игра характеров. Парни – молодцы! Мы всей командой верили в победу и добились нужного результата. Всех болельщиков с победой!».