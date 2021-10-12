Леонтьев о победе в Хельсинки: «Показали хорошую результативную игру в атаке»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал на послематчевой пресс-конференции победу в Хельсинки над «Йокеритом» (6:3), отметив грамотную игру своей команды.

«Мы рады этой долгожданной победе. Грамотная, самоотверженная игра в обороне. Вратарь нас много выручал. Мы показали хорошую результативную игру в атаке. Соперник у нас был очень серьезный. Считаю, что один из сильнейших в лиге. Мы рады этой победе!» — резюмировал специалист.

Ключевым моментом матча наставник нижнекамцев назвал третий гол гостей. «При счете 2:0 и 2:1 соперник очень опасно атаковал. Наверное, наша третья шайба немного успокоила хозяев. Естественно, давление на наши ворота продолжалось до конца матча. Я рад, что парни выдержали этот натиск», — подчеркнул он.

Вспоминая третий период, тренер признался, что волновался: «Беспокойство есть всегда, есть волнение, какой бы счет ни был. Уровень соперников в лиге очень высок, и можно ждать чего угодно. Поэтому за результат всегда переживаешь».