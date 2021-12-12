Леонтьев о победе в Нур-Султане: Долгожданная и очень нужная для нас победа

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев на послематчевой пресс-конференции прокоментировал выездную победу над казахстанским «Барысом» (3:1), отметив терпение своей команды.

Тренер отдал должное своим ребятам: «Парней и наших болельщиков с победой! Долгожданная и очень нужная для нас победа. Долго и терпеливо сегодня играли, пластались. В конце особенно жарко было у наших ворот, но мы проявили стойкость и выдержку. Еще раз скажу, что парни молодцы! Будем готовиться к следующей серии».

Леонтьев с удовлетворением констатировал реванш, взятый за поражение в Нижнекамске: «Мы рядом в турнирной таблице. Это раз. А второе — матчи были похожи. Дома мы тоже вели 2:0, но сыграли не так, как хотелось бы и проиграли, пропустив в пустые. Сегодня очень хотелось нам взять реванш!»