Леонтьев о победе над «Автомобилистом»: «Был хороший, боевой поединок»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу в Екатеринбурге над «Автомобилистом» (4:3), отметив характер команды.

«Парней поздравляю с победой! Молодцы! Сегодня был хороший, боевой поединок. Соперник очень серьезный. Мы с ними боремся за попадание в „восьмерку“. Здорово, что мы выстояли в конце», — сказал специалист.

«У нас сегодня не получилось большинство и в меньшинстве пропустили, но по самоотверженности, по заряженности на игру сегодня все было здорово. Команду и болельщиков поздравляю с победой!» — подчеркнул Леонтьев.