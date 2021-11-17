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Спорт
17 ноября 2021  23:45
Cергей Гаврилов

Леонтьев о победе над «Автомобилистом»: «Был хороший, боевой поединок»

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Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу в Екатеринбурге над «Автомобилистом» (4:3), отметив характер команды.

«Парней поздравляю с победой! Молодцы! Сегодня был хороший, боевой поединок. Соперник очень серьезный. Мы с ними боремся за попадание в „восьмерку“. Здорово, что мы выстояли в конце», — сказал специалист.

«У нас сегодня не получилось большинство и в меньшинстве пропустили, но по самоотверженности, по заряженности на игру сегодня все было здорово. Команду и болельщиков поздравляю с победой!» — подчеркнул Леонтьев.

#хк нефтехимик
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