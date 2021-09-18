Леонтьев о победе над «Витязем»: «Мы смогли порадовать болельщиков»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнюю победу над подольским «Витязем» (5:2), отметив атакующий хоккей своей команды.

«Хороший матч. Мы рады победе. После не совсем приятных игр мы смогли порадовать болельщиков. Рафу Бикмуллина так вот поздравили с рождением дочки. Переломным моментом в игре стало пятиминутное удаление Клока. До этого у нас было небольшое преимущество. Мы хоть и пропустили гол в меньшинстве, но нас это не сломило. Мы продолжали играть в свой атакующий хоккей. По броскам переиграли соперника 44–13. Именно такой стиль игры принес нам сегодня успех», — заметил Леонтьев. И добавил: «Всех болельщиков с победой! Следующий соперник у нас будет тоже непростой».

Специалист также объяснил отсутствие Гудачека и Секстона: «Связано это с тем, что по игровым качества они пока не проходят в состав. Мы брали их на роль лидеров, но за шесть матчей получили один гол в пустые ворота на двоих. Это крайне мало. Мы ждем от них большого. Возможно, они нам помогут, а может, и нет».

Главной причиной победы своих подопечных наставник назвал быстрый хоккей: «Мы стараемся играть в свой хоккей — быстрый перевод шайбы из обороны в атаку. Бывают матчи с топовыми командами, где средний уровень игроков выше. В матчах с такими соперниками на исход влияет любая деталь. Всегда нужно контролировать ход матча. Сегодня у нас всё получилось».

Леонтьев также обратил внимание на быстрый гол гостей: «У нас тоже были голевые моменты, соперника по броскам переиграли 10–4, а то, что пропустили, — это они забили хороший гол. Видно, что это наигранная комбинация. Нас этот гол не сломил. Мы продолжали играть».

Наконец, сказал главный тренер «Нефтехимика» и о дебюте в составе хозяев четверки молодых ребят. «Четвертый дебютировал только на раскатке. По поводу молодых. Мы будет запускать их. У нас есть на карандаше как минимум двое, и они стопроцентно будут играть в ближайших играх. У нас неплохая молодежь. 19 лет — это самый расцвет мужского организма. Раньше в 20 лет уже были капитанами сборной СССР…» — подчеркнул он.