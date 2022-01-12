Леонтьев о победе над «Трактором»: Команда сильно настроилась и хотела победить

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнюю победу над челябинским «Трактором» (4:2).

Наставник отметил боевой настрой хозяев — игра предстояла с лидером, и поэтому дополнительной накачки для игры не требовалось.

«Все понимали значение этого матча. Сегодня с самого начала чувствовалось, что команда сильно настроилась и хотела победить. Отличный гол забил Паша Порядин. Как обычно, здорово мы блокировали броски. Саша Судницин сегодня тоже был на высоте», — пояснил он.

Леонтьев резонно назвал третий период ключевым, который и определил ход игры.

«Хотя во втором периоде было волнение, потому что „Трактор“ добавил, но мы выстояли. А в третьем периоде уже дожали, доиграли этот поединок. Ребят и болельщиков с победой! Всегда приятно слышать этот клич „Молодцы!“. Это заводит. Мы играем для болельщиков и мы очень благодарны, что они приходят, болеют, поддерживают нашу команду», — добавил тренер.