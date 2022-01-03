Леонтьев о победе над «Торпедо»: Сегодня был крайне тяжелый поединок

Олег Леонтьев, главный тренер нижнекамского «Нефтехимика», на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашний матч против нижегородского «Торпедо» (2:1).

По его словам, игра была очень тяжелой, однако, несмотря на это, приятно начинать новый год с победы.

«Сегодня был крайне тяжелый поединок. И для соперника, и для нас. Понятно, что „Торпедо“ пытается попасть в плей-офф. У них идет напряженная борьба. Мы понимали, что матч будет напряженным», — заявил он.

Отдельно он отметил игру вратаря своей команды Александра Судницина.

«Много вытаскивал нас, но и все ребята в целом много блокировали, пластались, грамотно играли. Огорчает большое количество удалений, но главное — есть результат, есть игра и есть характер», — заметил специалист.

По словам тренера, Пузанов, отсутствующий из-за травмы, вернется не раньше, чем через месяц. Сейчас он уже начал выходить на лед, однако чтобы влиться в игру, ему потребуется время.