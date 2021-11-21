Тренер ХК «Нефтехимик» о победе над «Локомотивом»: Вратарь в свой день рождения не подвел

Олег Леонтьев, главный тренер нижнекамского ХК «Нефтехимик» прокомментировал на послематчевой пресс-конференции домашнюю победу над ярославским «Локомотивом» (1:0), назвав игру напряженной.

Леонтьев признал, что хозяева были тяжеловаты: «Игра держала в напряжении на протяжении всего матча. Неуступчивая игра была. У соперника четвертая игра на выезде, и у нас был лишь день отдыха после поездки. Мы были несколько тяжеловаты».

Наставник поблагодарил голкипера Судницина: «Игра шла кость в кость. Хоть было много голевых моментов с обеих сторон, но все решил единственный гол. В очередной раз говорю спасибо команде, спасибо Судницину за победу. В свой день рождения он отлично провел матч. Впрочем, как и всегда. И всех болельщиков с победой!»