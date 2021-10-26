Леонтьев о победе над «Куньлунем»: «Игра была кость в кость»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев на послематчевой пресс-конференции подвел итог выездной победы над китайским «Куньлунем» (4:2). отметив хорошую игру своих подопечных в меньшинстве (они забили два гола).

«Тяжелый матч. Соперники провели непростой поединок. Игра была кость в кость. Противники были очень заряжены. Видно было, что тоже очень хотели победить. Мы тоже желали положительного результата для себя. Сыграли здорово в меньшинстве. В большинстве забили гол. Парни много бросков ловили на себя, вратарю помогли», — отметил наставник нижнекамцев.

«Считаю, мы заслуженно победили, но повторюсь, что игра была непростая. Очень боевая, скоростная, интересная для всех. Болельщиков и команду поздравляю с победой!» — резюмировал Леонтьев.