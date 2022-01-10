Леонтьев о победе над «Динамо»: Зрелищный поединок, красивые голы, сумасшедший накал

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал на послематчевой пресс-конференции победу в Москве над «Динамо» по буллитам (4:3). Тренер счел ключевым моментом игры пять минут меньшинства, в котором гости смогли отбиться.

«Зрелищный поединок, красивые голы, сумасшедший накал и развязка на буллитах. Ключевым моментом стало, когда мы выстояли „4 на 5“ пять минут против команды, которая идет на втором месте по реализации численного большинства. Мы снова проявили характер, и Саша Судницин подтащил нас здорово. Буллиты — это не лотерея, а мастерство. Мастерство бьющего и вратаря. Мы движемся дальше. Готовимся к следующему, тоже тяжелому поединку», — заметил специалист.

Леонтьев также признал, что розыгрыш лучшего нужно улучшать. «Я взял тайм-аут не для того, чтобы что-то объяснять. Всё наиграно на тренировках. Тридцать секунд были взяты, чтобы дать отдохнуть ребятам. Я бы не сказал, что это была „долбежка“. Естественно, что при игре в большинстве нужно больше бросать. Это есть и в КХЛ, и в НХЛ. Вторая-третья передача и бросок. Ничего нового изобретать не стоит, но качество броска оставляет желать лучшего. Будем еще усерднее отрабатывать на тренировках», — пояснил он.

Отдельно тренер похвалил своего чешского защитника Кнота. «У нас Кнот отлично играет и в нападении, и в обороне. Универсальный хоккеист он, поэтому был мой такой выбор, а в следующих сменах уже все было по стандартной схеме», — уточнил Леонтьев.

Кроме того, наставник нижнекамцев признался, что команда очень серьезно готовится к серии буллитов. «У нас тщательный подход к буллитам. Это заработанный балл. Каждый буллитер в других команда разбирается досконально», — добавил он.