Леонтьев об игре с «Авангардом»: в овертайме играли до конца, верили в победу

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнюю побед у в КХЛ в овертайме над омским «Авангардом» (2:1), отметив боевой настрой хозяев.

Леонтьев отметил надежную игру своего вратаря: «Вышли с хорошим, боевым настроем. Первые два периода был интересный хоккей, хоть и без заброшенных шайб. Развязка наступила в третьем периоде. Соперник забил первым, но нас это не сломило. Мы забили хороший гол. В овертайме тоже играли до конца, верили в победу и тоже забили отличный гол. Плюс хорошая игра вратаря. Судницин очень здорово сыграл. Команда ему помогла, блокировала много бросков, играли терпеливо с надеждой на успех. Всех болельщиков поздравляю с победой!».

Леонтьев пояснил, за счет чего во втором периоде «Нефтехимику» надолго удалось запереть омичей в обороне: «Бывают такие периоды, когда одна из команда переигрывает смену во втором периоде, и ей тяжело смениться. Происходит наложение, когда успеваешь выпустить свежих игроков против уставших соперников. Те, кто обороняется, думают лишь о том, как перехватить и выбросить. Такие моменты бывают. Нас тоже закрывали во втором периоде. Сложно выбросить, когда идет такое движение. Мы разбираем такие моменты. С ребятами все это обсуждается и обговаривается».

Отсутствие финского вратаря Туохимаа тренер объяснил болезнью: «Франс приболел. Сейчас восстанавливается. Не в игре с „Адмиралом“, а дальше он будет готов играть».