Тренер «Нефтехимика» о победе над «Амуром»: Поздравляю команду с очень важной победой

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал на послематчевой пресс-конференции домашнюю победу по буллитам над хабаровским «Амуром» (3:2).

«Важность матча понимали обе команды. Этот дух напряжения витал на протяжении всего поединка. Мы здорово начали матч, но во втором периоде соперник нас поддавил. Саша Судницин оставил нас в игре. Поздравляю его с дебютом и отличной игрой. В третьем периоде уже было понятно, что кто забьет тот и победит. Буллиты, я считаю, не лотерея, а мастерство. Поздравляю команду с очень важной победой и всех болельщиков, которые были на трибунах, а также тех, кто болел за нас у телевизоров. Готовимся к следующему, очень серьезному сопернику», — сказал Олег Леонтьев.