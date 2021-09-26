Леонтьев о победе над «Адмиралом»: «Всё решила игра в неравных составах»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнюю победу над «Адмиралом» из Владивостока (4:0), резонно признав решающим фактором игру в неравных составах.

«Команду и болельщиков с победой. Молодцы! Парни отработали результативно и качественно. Сегодня всё решила игра в неравных составах. Одним из ключевых моментов стало, я считаю, когда мы выстояли при игре „3 на 5“. Это дало импульс, придало уверенности нам. Плюс здорово сыграли в большинстве», — пояснил специалист.

Особо наставник нижнекамцев отметил надежную игру финского голкипера Франса Туохимаа, не пропустившего ни одной шайбы. «Забили хорошие голы, и Франс нас сегодня подтащил. Тридцать два броска отразил — это очень приличный показатель. Было много и блокированных бросков. Всё это командная работа. Нам нужна была эта победа над соперником по конференции и одним из потенциальных наших конкурентов. Мы довольны», — заключил он.