Леонтьев о победе над «Адмиралом»: «Сегодня была строгая и дисциплинированная игра»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев на послематчевой пресс-конференции прокоментировал домашнюю победу над «Адмиралом» из Владивостока (5:2), ожидаемо оставшись довольным игрой.

«Сегодня была строгая и дисциплинированная игра. Плюс качественная и результативная игра в неравных составах. Очень здорово реализовали большинство и добились желаемого результата», – сказал специалист.

Подведя итоги домашней серии, тренер подчеркнул, что нет слабых соперников: «Мы неплохо провели предыдущий матч и сегодняшней. Конечно, нам бы хотелось чтобы и с „Куньлунем“ была другая игра, но получилось так, что мы им проиграли».

Леонтьев рассказал, чем команда будет заниматься в перерыве: «Часть ребят едет в сборные, а часть поиграют за „Ижсталь“. В общем, поработаем, потренируемся. Следующий этап в чемпионате будет самым интересным».

Леонтьев похвалил подопечных за бойцовские качества: «Есть моменты, когда надо за себя постоять, а когда сдерживать эмоции. Сегодня надо было сдержать эмоции <...> Может, соперник так хотел нас переломить, но так не получится сломать наш характер».