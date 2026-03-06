Леонова: «Верю, что Петросян вернется, но есть Валиева, Трусова и Хуснутдинова»

Фото: fsrussia.ru / Алексей Парф

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова в интервью «ТИ-Спорту» поделилась своими мыслями о предстоящем финале Гран-при России, который пройдет в Челябинске в предстоящие выходные. Она отметила, что Аделия Петросян пропускает, соревнования но она по-прежнему будет на хорошем счету у болельщиков.

«Я думаю, что ей сейчас должно быть легче после такой огромной, колоссальной нагрузки, психологической и физической, то, как она готовилась. Главное, чтобы без травм все это было, потому что травмы, конечно, тебя отдаляют назад.

Я думаю, что ей сейчас на российских стартах должно быть легче. Она должна понимать, что ее все равно все любят, за нее переживают, у нее миллион поклонников, никто от нее не отвернулся. Ее должно это как-то подстегивать работать дальше и двигаться дальше.

Я все-таки надеюсь, что ту Аделию, которая была два года назад — помню ее чистый прокат на чемпионате России с четверными акселем — мы еще увидим в таком состоянии, потому что характер у нее боевой. Она не должна распуститься, как-то отдать, она не из тех. Она наоборот будет показывать и доказывать», – отметила Леонова.

Также она поделилась мыслями о прогрессе Дины Хуснутдиновой и ее шансах стать основной фавориткой в «Хрустальном» после неудачи Петросян в Милане.

«Ей нужно немножко заматереть, прежде чем быть на верху пьедестала и все время быть в топе. Нужно показывать хорошее стабильное катание. Что касается молодого поколения — думаю, что в группе Этери Тутберидзе внимания хватает абсолютно всем и каждому, поэтому там нет такого, что на кого-то делают ставку. Понятно, что кто-то в данный момент лучше готов, но спортсмены — это большая команда, и я не думаю, что будут вот так просто переключать внимание с одного на другого. Аделия — олимпиец, она дошла до Олимпиады, это уже дорогого стоит, она там побывала, поучаствовала. Это здорово! И я думаю, что и у тренеров у самих тоже есть мотивация показывать ее в хорошем свете и показать результаты достойные, поэтому здесь точно такого нету.

Насчет того, что Дина будет фавориткой… все может быть. Она только, можно сказать, выстрелила. Я не знаю, как будет проходить ее следующий сезон. В этом сезоне она хороша, она показывает хорошее, довольно-таки стабильное катание, но все равно этой заматерелости, какого-то мастерства еще не хватает для меня лично. Она классная. Мы еще услышим ее в следующем сезоне. Я думаю, что она будет еще улучшаться с каждым годом.

Пока рано говорить о том, что она — отличный пример той же Камилы Валиевой. Я здесь больше, наверное, ставлю на Камилу, потому что вижу ее прогресс невероятный. Я вижу Сашу Трусову, которая просто неугомонная, она уже восстановила четверной лутц и готова бороться. Эти девочки — да, здесь будет конкуренция, здесь будет интересно. Опять же, если всё будет хорошо и Саша с Камилой вернутся с программами в начале следующего сезона. Будет очень интересно, и каких-то четких ставок давать не хочется на кого-либо, но борьба ждет нас жаркая», – отметила Леонова в беседе с «ТИ-Спортом».