Леонова оценила шансы Косторной вернуться на высокий уровень

Эксперт по фигурному катанию Алена Леонова в интервью «Татар-информ» высказалась о шансах чемпионки Европы Алены Косторной вернуться на прежний высокий уровень после восстановления от травмы. 19-летняя фигуристка в начале сентября перенесла операцию на бедре.

По мнению Леоновой, Косторной будет очень сложно набрать былую спортивную форму.

«Сможет ли она вернуться на высокий уровень? Честно говоря, я не очень в это верю, отношусь скептически. Потому что после такой травмы вернуться очень тяжело, особенно девочке. Если она найдёт в себе силы и будет чувствовать, что сможет делать лучше, чем было, и уверенно выйдет на старт, тогда да. Будет очень здорово. Но если она сделает это так, чтобы просто попробовать, то не знаю. В любом случае, возвращаться или уходить нужно красиво», — сказала Леонова корреспонденту «Татар-информа».

Напомним, Косторная обладательница титула чемпионки Европы, а также победительницы финала Гран-при в сезоне-2019/20. Все свои большие победы в карьере фигуристка одержала, занимаясь в группе тренера Этери Тутберидзе.

В марте 2022 года Косторная перешла в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой.