Леонов: «Загитова будет заниматься школой фигурного катания, как генменеджер»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова будет генменеджером строящейся в Казани школы. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Буквально недавно мы делали объезд, все идет по графику, получается очень функциональная арена, – сказал он. – Мы очень кропотливо вместе с Алиной Загитовой, с ее командой работали над проектом. Сегодня на этом объекте все сделано для того, чтобы это был по-настоящему функциональный центр фигурного катания.



При проектировании учтены нюансы фигурного катания. Мы много проанализировали, много поездили, посмотрели объекты, которые уже были сданы. Все ведет к тому, что к 30 августа мы этот объект сдадим. Строительная часть идет по графику, здесь мы не видим никаких сомнений», – сказал Леонов ТАСС.



И добавил:

«Алина полностью занимается этим проектом. Основная задача ее и ее команды – подобрать тренеров, потому что без тренера никуда не уедешь. Она будет сама заниматься как генменеджер этим проектом», – сказал Леонов ТАСС.

Добавим, что в конце апреля Алина участвовала в шоу Этери Тутберидзе в Казани.