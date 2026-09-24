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На главную ТИ-Спорт 24 сентября 2026 15:26

Леонов: «Хочу, чтобы сборная России победила в Казани»

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Леонов: «Хочу, чтобы сборная России победила в Казани»
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Во вторник сборная России по футболу проведет товарищеский матч против сборной Ирана в Казани. А сегодня, в рамках пресс-тура для журналистов министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, чего ждет от предстоящей встречи:

«Хочу, чтоб победила сборная России. Это нормально. Хочется, чтобы была красивая игра, чтобы было побольше голов. Потому что в футболе, когда 1:0 или 0:0 – это не то. А когда идет более открытый футбол, это нравится людям. Но всё-таки, это товарищеский матч – наверное, будут какие-то эксперименты, какие-то задачи у той и другой команды. Надеемся на красивый футбол и большой счет, и на победу нашей сборной», - сказал Леонов.

Матч Россия – Иран пройдет в Казани на «Ак Барс Арене» 29 сентября. Начало встречи в 19:30/

#владимир леонов
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