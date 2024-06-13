Леонов: В Казани есть инфраструктура, чтобы провести Олимпийские игры

В Казани есть вся инфраструктура, чтобы провести Олимпийские игры. Данное заявление сделал министр спорта РТ Владимир Леонов, чьи слова приводит ТАСС.

По словам министра, Казань может принять Олимпийские игры хоть завтра. Даже регату можно организовать в Камском Устье, отметил спикер.

Леонов подчеркнул, что столица РТ хранит огромное наследие, которое осталось после Универсиады 2013 года. С тех пор город каждый день «прирастаем объектами». Также в Казани реализуют масштабные капремонты: происходит не просто смена облика, меняется оборудование, инвентарь.

«Мы лидеры в стране по количеству бассейнов, у нас 293 бассейна, 15 из них - олимпийский сайз», - рассказал Леонов.

Также он анонсировал, что скоро в столице РТ появится несколько новых спортобъектов: проектируют центр фехтования, построят 5 центров по настольному теннису, а также проектируют центр фигурного катания имени Алины Загитовой.