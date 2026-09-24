Леонов: «Сборная России будет жить в Центре футбола, а Иран в отеле»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня на «Ак Барс Арене» в преддверии матча Россия – Иран прошел пресс-тур для журналистов с участием министра спорта Татарстана Владимиром Леоновым.



Главный спортивный чиновник республики рассказал о том, что ждет гостей и болельщиков в день матча:

– Готовим большую околофутбольную программу. Матч начнется в 19:30, но мы всех приглашаем к 16:30 на территорию нашего замечательного стадиона. Много будет активностей в непосредственной близости от арены. Будет играть группа «Корни». И соответственно, будет очень много активностей от наших партнеров, от партнеров РФС. Готовим и некую церемонию открытия – держим в секрете пока. Это будет большое предматчевое мини-шоу. И еще – сегодня с РФС согласовали – в конце матча нас ждет весьма интересный сюрприз. Пока обойдусь без имен. Ближе ко дню матча его раскроем. Но поверьте мне, это будет неожиданный подарок для всех болельщиков»



– Как удалось привести такой матч в Казань?



– У нас прекрасные отношения с РФС. Они всегда смотрят на Казань, как на точку притяжения больших мероприятий, крупных спортивных ивентов. Мы никогда и никого не подводим. У нас достаточно профессиональная команда людей, которая работает и на стадионе и в рамках организации данного матча. Мы стараемся минимизировать сложности. Спасибо Российскому футбольному союзу и руководству, что доверяют нам проведение таких игр.

– Сборная Ирана будет жить в отеле, а сборная России в Центре футбола?

– Да, наша команда приняла решение, что будет не только тренироваться. но и разместится на новом объекте. Им все понравилось. А 26 числа прибывает сборная Ирана – они также будут тренироваться на базе «Рубина». И 28 числа в Казань прилетит сборная России. 28 числа будет тренировка, а 29-го уже матч.



– Будет какая-то культурная программа для сборной Ирана?



– Мы отрабатываем этот вопрос с представителями Ирана. Все-таки, у них основной принцип – спортивный. Но мы в любом случае предлагаем им и посещение и общение с диаспорой. Они приедут в субботу, и мы в рабочем порядке обсудим. Возможно, что-то сделаем в воскресенье – понедельник.



– Будет ли открыта парковка?



– В каком-то объеме только. Это все-таки не регулярный матч. Здесь есть некоторые моменты и безопасности по понятным причинам. Мы точно усилим и количество общественного транспорта.



Отметим, что на матч уже реализовано 26 000 билетов из 39 000.



Матч Россия – Иран пройдет в Казани на «Ак Барс Арене» 29 сентября. Начало встречи в 19:30.