Леонов: «Рубин» должен играть в высшем дивизионе и ставить самые амбициозные задачи

Глава татарстанского Минспорта Владимир Леонов поделился своим мнением о перспективах ФК «Рубин» в ближайшем будущем. Сейчас у клуба началась «большая перезагрузка» после неудачного сезона, отметил он и предрек клубу победы после возвращения в премьер-лигу.

«Не имею права говорить, что это была катастрофа. Это был неудачный сезон. Хотя он неплохо начинался, было хорошее межсезонье, а потом произошел спад на финале чемпионата. Впервые мы оказались во второй лиге по рейтингу», – сказал министр в интервью телеканалу «Татарстан 24».

Несмотря на большие ожидания, «что-то пошло не так», однако начавшаяся сейчас перезагрузка пойдут клубу на пользу, добавил Леонов. «У меня есть внутреннее ощущение, что мы должны вернуться в российскую премьер-лигу по итогам второй части сезона. Мы увидим, другой формат игры и команды. Верю, что мы вернемся, это будет и успехом, и важным событием для того, чтобы статус восстановили. «Рубин», конечно же, должен играть в высшем дивизионе и там ставить самые амбициозные задачи», – убежден министр.

Также он высказался о задачах «Ак Барса» на ближайшее время, отметив, что хоккеистам нужно ставить задачи по борьбе за кубок Гагарина «Было также принято кадровое решение, вернули Билла обратно, легендарного Зинэтула Хайдаровича [Билялетдинова], который благодаря опыту вернул команду в игру и борьбу. Это видно. Игра появилась, победы пришли», – сказал Леонов.