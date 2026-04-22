Леонов рассказал о строительстве и стоимости нового регбийного стадиона в Казани

Министр спорта РТ Владимир Леонов ответил на вопрос о строительстве и стоимости нового регбийного стадиона в Казани. Об этом глава Минспорта рассказал во время пресс-конференции в «Татар-информе» в преддверие старта сезона РК «Стрелы-Ак Барс».

«Технические работы по возведению стадиона уже начались. Проект планируем сдать в августе 2026 года. Объект будет современным. Вместимость трибун спроектирована на 1750 мест. На самом деле, конструктивно будущий регбийный стадион похож на нынешний «Тулпар».

О цифрах говорить пока преждевременно, так как параллельно ведутся работы по формированию общей стоимости. Об этом станет известно позже из официальных источников», – приводит слова Леонова корреспондент «ТИ-Спорта».

Новый стадион будет располагаться на той же территории, что и прежний. По мнению Леонова, это место станет центром развития регби. Прежний стадион останется дополнительным для проведения тренировок, спарринг-матчей и игр студенческой лиги.

Казанская регбийная команда под руководством ДжейПи Нила в сезоне-2025 стала обладателем трех титулов – чемпионата России, Суперкубка и Кубка страны.

25 апреля, в субботу, стартует первая игра сезона в рамках Суперкубка России по регби-2026 в Москве на стадионе «ВВА-Подмосковье» в Монино. «Стрела-Ак Барс» встретится с московским «Динамо». Начало – в 15:00 мск.