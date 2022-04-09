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Ру Тат
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Спорт
9 апреля 2022  10:41

Леонов рассказал, куда пойдут выделенные на соревнования в Казани 0,5 млрд рублей

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На различные международные соревнования в Казани власти выделили 0,5 млрд рублей. Эти деньги пришлось вернуть в республиканский и федеральный бюджеты, рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Сейчас идет дискуссия о том, чтобы перераспределить эти деньги на альтернативные турниры», - сказал Леонов проекту «Интервью без галстука» с Андреем Кузьминым.

Глава Минспорта РТ объяснил, что Татарстан готовит собственный чемпионат мира по водным видам спорта. Он может пройти в 2025 году.

Также Правительство РТ планирует построить объект для проведения тренировок и соревнований по хайдайвингу. Он появится рядом с Дворцом водных видов спорта. 

Кроме того, может быть построена многофункциональная арена, где можно будет проводить не только спортивные соревнования, но и культурно-массовые мероприятия. 

#спорт #владимир леонов #Минспорта РТ
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