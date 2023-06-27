Леонов рассказал, как в этом году в Казани отметят день физкультурника

День физкультурника в Казани 12 августа будет отмечаться на трех площадках: Центр пляжных видов спорта, экстрим-парк «УРАМ» и стадион «Трудовые резервы». Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«В экстрим-парке „Урам“ пройдет традиционный баскетбольный турнир „Оранжевый мяч”, показательные турниры по боксу, единоборствам, мини-футболу, игры ГТО, фестиваль силовых видов спорта, активности на водной глади, мы поставим сапборды. Отдельно сделаем презентацию наших спортивных школ», — рассказал спикер.

У Центра пляжных видов спорта пройдут турниры по пляжному волейболу, гандболу и регби, а на стадионе «Трудовые резервы» состоятся финальные игры на Кубок Казани среди юношей и ветеранов, турнир среди сотрудников мэрии, Минспорта РТ, будет представлена команда медицинских работников, судей и артистов.

На прилегающей территории между экстрим-парком и стадионом пройдут соревнования по триатлону среди слепых, добавил министр.