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Леонов рассказал, как в этом году в Казани отметят день физкультурника
День физкультурника в Казани 12 августа будет отмечаться на трех площадках: Центр пляжных видов спорта, экстрим-парк «УРАМ» и стадион «Трудовые резервы». Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
«В экстрим-парке „Урам“ пройдет традиционный баскетбольный турнир „Оранжевый мяч”, показательные турниры по боксу, единоборствам, мини-футболу, игры ГТО, фестиваль силовых видов спорта, активности на водной глади, мы поставим сапборды. Отдельно сделаем презентацию наших спортивных школ», — рассказал спикер.
У Центра пляжных видов спорта пройдут турниры по пляжному волейболу, гандболу и регби, а на стадионе «Трудовые резервы» состоятся финальные игры на Кубок Казани среди юношей и ветеранов, турнир среди сотрудников мэрии, Минспорта РТ, будет представлена команда медицинских работников, судей и артистов.
На прилегающей территории между экстрим-парком и стадионом пройдут соревнования по триатлону среди слепых, добавил министр.
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