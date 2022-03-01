Леонов рассказал, как используют центр волейбола в Казани после отмены ЧМ

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, как будет задействован Центр волейбола в Казани в ситуации с отменой чемпионата мира по волейболу. Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) отменила проведение мирового первенства в России, которое должно было пройти в 10 городах России с 26 августа по 11 сентября.

По словам министра, на объекте будут тренироваться и проводить матчи профессиональные команды, среди которых «Зенит-Казань» и «Динамо - Ак барс»

«Мы сожалеем о решении FIVB (Международная федерация волейбола) перенести проведение чемпионата мира по волейболу среди мужских команд из России. Как известно, Казань должна была принять шесть матчей второго этапа чемпионата в Центре волейбола. Наши расходы были направлены на обновление этого объекта. Помимо соревнований мирового уровня, в Татарстане ежегодно проходят десятки других спортивных турниров, и существующая инфраструктура всегда востребована. Это же касается и Центра волейбола», - цитирует Леонова ТАСС.

Также министр спорта РТ подчеркнул, что ситуация позволит большому количеству татарстанцев заниматься спортом на территории спортивного объекта.