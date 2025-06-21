Леонов рассказал, что министерство спорта РТ вело разговоры с «Ак Барсом» о новой арене

Фото: ak-bars.ru

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов высказался о строительстве новой арены для «Ак Барса».

«Возможны ли изменения в отдалённой перспективе? Только если в отдаленной. Мы действительно вели рабочие разговоры на эту тему и с нашей федерацией, и с самим хоккейным клубом "Ак Барс". Во-первых, сам по себе объект был уже давно построен. Во-вторых, "Ак Барс" с точки зрения фан-сообщества очень популярен. А на матчах плей-офф вообще ажиотаж. С этой точки зрения хочется новую более вместительную арену. Но на сегодня строить большую арену – это очень большие по нынешним временам деньги. Поэтому пока... В какой-то перспективе, наверное, да. Но сейчас нельзя сказать о каких-то решениях», – сказал Леонов.

Затем министр спорта рассказал, есть ли возможность реконструировать «Татнефть Арену».

«Это нереально. Надо строить новую арену, если мы хотим повысить вместимость. Но это вопрос принципиального решения и поиска инвесторов. Всё это обойдется в колоссальные деньги. Так что пока "Татнефть Арена" – это крупнейший хоккейный объект нашей республики», – передает слова Леонова «Известия».

Напомним, «Ак Барс» играет на «Татнефть Арене» с 2005 года. Ее вместимость – 8890 зрителей.

В минувшем сезоне подопечные Анвара Гатиятулина заняли пятое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде «барсы» победили «Автомобилист» (4-3), а во втором проиграли московскому «Динамо» (2-4), ведя в серии 2-0.