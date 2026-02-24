Леонов: «Проект центра раннего физического развития детей готов, вопрос в финансах»
В Татарстане полностью разработан проект центра раннего физического развития детей, однако остается вопрос финансирования. Об этом на обсуждении публичных целей Минспорта РТ в Общественной палате РТ сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.
«Будем заниматься реализацией этого проекта при республиканском центре физкультуры и юношеского спорта в этом году. Все упирается в финансирование, но это остается нашим приоритетом», – заявил он.
С точки зрения планирования все процессы завершены, подчеркнул Леонов.