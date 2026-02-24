news_header_top
24 февраля 2026

Леонов: «Проект центра раннего физического развития детей готов, вопрос в финансах»

Леонов: «Проект центра раннего физического развития детей готов, вопрос в финансах»
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане полностью разработан проект центра раннего физического развития детей, однако остается вопрос финансирования. Об этом на обсуждении публичных целей Минспорта РТ в Общественной палате РТ сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Будем заниматься реализацией этого проекта при республиканском центре физкультуры и юношеского спорта в этом году. Все упирается в финансирование, но это остается нашим приоритетом», – заявил он.

С точки зрения планирования все процессы завершены, подчеркнул Леонов.

