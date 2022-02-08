Леонов: Проект центра фигурного катания в Казани готов, ищем федеральное софинансирование

Для центра фигурного катания в Казани уже зарезервирован земельный участок и разработан проект, однако его пока не удается включить ни в одну из федеральных программ. Работа по этому направлению с Минспорта РФ ведется. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Это один из наших главных приоритетов. Мы работаем с Минспорта РФ по включению объекта в федеральную программу „Спорт — норма жизни“ нацпроекта „Демография“. Проект готов, зарезервирован земельный участок, пытаемся найти программу для софинансирования, потому что объект получается недешевый», — отметил министр.

Кроме того, спикер напомнил, что также уже готов проект центра пляжных видов спорта.

Леонов прокомментировал и выступление на Олимпиаде фигуристки Камилы Валиевой. По мнению главы Минспорта РТ, спортсменка показывает феноменальные результаты и делает фантастические вещи на льду.

«Камила Валиева — невероятный человек, я не понимаю, как она всё это делает. Это фантастика. То, что она начинала карьеру здесь, в Татарстане, всегда приятно, и мы будем ее поддерживать», — поделился Леонов.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.