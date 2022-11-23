Леонов предложил создать интернет-ярмарку для проектов ГЧП в спорте

Одним из важных и сложных вопросов для создания проектов на основе государственно-частного партнерства остаеся их состыковка. Для упрощения этой процедуры можно создать интернет-ярмарку, где бизнесмены могли бы ознакомиться с государственными проектами и решить для себя, готовы ли они в них вложиться. С таким предложением на заседании V отраслевого форума по ГЧП в Казани выступил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Мы живем в мире цифровых технологий. Если мы говорим не о суперкрупных проектах, то была классная идея о создании интернет-ярмарки, где инвесторы смогли бы находить запросы от регионов. Нужно помнить, что в первую очередь проект должен быть интересен бизнесмену. Они берут на себя бремя содержания, управления и дают гарантии, что объект будет востребован. В первую очередь, это бизнес», – заявил министр.

Он подчеркнул, что в формировании проекта государственно-частного партннрства остается ряд проблем, в том числе документального характера. Со временем эти узлы нужно будет распутывать, пока это экспериментальная вещь, которая пользуется хорошим спросом у инвесторов.

Участники дискуссии рассказали о преимуществах и условиях для инвесторов при вхождении в проект ГЧП, а также рассмотрели примеры уже реализованных проектов. Одним из них стало строительство футбольных манежей татарстанской компанией ООО «Физра». Уже четыре их объекта работают в Татарстане и Башкирии.

Татарстан в целом стал первым регионом страны, где был реализован проект спортивного объекта по системе ГЧП. Речь идет о спортивно-оздоровительном комплексе с термами на берегу реки Мелекески в Набережных Челнах, сообщила модератор встречи и начальник отдела развития механизмов ГЧП Департамента инвестиционного развития и управления государственными ресурсами Минспорта РФ Елена Сандакова.

«Первый проект в рамках 224 ФЗ был реализован в Татарстане, городе Набережные Челны. Это первый регион, который не побоялся войти в эту историю. Мы поверили в инвестора, он поверил в нас. Это идеальная модель взаимодействия при ГЧП», – сказала она.

Особенно важно при реализации таких проектов взаимодействие федеральных органов власти с региональными и муниципальными, а также активная позиция частного инвестора.