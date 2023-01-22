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Ру Тат
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Спорт
22 января 2023  14:52
Арсений Каримов

Леонов предложил провести в Татарстане спартакиаду среди трудовых коллективов

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На фоне возросшего интереса к корпоративному спорту в Татарстане проведение республиканской спартакиады среди трудовых коллективов стало бы неплохим шагом. С таким предложением на итоговом заседании коллегии Минспорта РТ выступил глава ведомства Владимир Леонов.

«Предлагаем в этом году провести республиканскую спартакиаду среди трудовых коллективов с организацией суперфинала в рамках празднования Дня республики», — заявил министр.

При этом докладчик пояснил, что среди работающего населения процент систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 46,9%.

#леонов владимир
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