Леонов предложил провести в Татарстане спартакиаду среди трудовых коллективов

На фоне возросшего интереса к корпоративному спорту в Татарстане проведение республиканской спартакиады среди трудовых коллективов стало бы неплохим шагом. С таким предложением на итоговом заседании коллегии Минспорта РТ выступил глава ведомства Владимир Леонов.

«Предлагаем в этом году провести республиканскую спартакиаду среди трудовых коллективов с организацией суперфинала в рамках празднования Дня республики», — заявил министр.

При этом докладчик пояснил, что среди работающего населения процент систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 46,9%.