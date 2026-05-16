Леонов: «Пока у «Ак Барса» в серии с «Локомотивом» всё неоднозначно»

В Казани стартовал чемпионат России по прыжкам в воду. После открытия с журналистами поговорил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.



В частности, журналисты спросили его о хоккейной серии «Ак Барса»:

«Финал есть финал. Там оказались два самых достойных клуба. Разные были пути к нему у команд. Пока для «Ак Барса» всё неоднозначно – в серии было 1:1 и вроде вчера домашний матч. Но, к сожалению, «Ак Барс» проиграл. Я надеюсь, тренерский штаб сделает выводы. Надо брать домашнюю игру, возвращать в серии 2:2. Республика живет хоккеем. Очень сильно болеем за нашу команду. Хочется, чтобы фарт у «Локо» закончился и начался фарт у «Ак Барса», – сказал Леонов.



Чемпионат России по прыжкам в воду проходит с 15 по 20 мая.

