Леонов подвел спортивные итоги Татарстана на церемонии «Спортсмен года»

Фото: © Екатерина Маркс / «Татар-информ»

В Казани в IT-парке им. Башира Рамеева прошла ежегодная премия «Спортсмен года». Итоги года перед началом церемонии подвел министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Мы традиционно встречаемся в канун Нового года в дружной компании спортивного Татарстана, чтобы подвести итоги, поблагодарить всех за совместный труд и просто порадоваться, что мы живем в самом лучшем месте, в самой спортивной Республике Татарстан. Провожая год, хочу сказать, что он был очень насыщенным и результативным. Несмотря на то, что сегодня у нас отсутствует возможность проведения крупных международных соревнований, мы сконцентрировались на внутренних первенствах, турнирах, чемпионатах.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году мы провели более 70 крупномасштабных мероприятий. На территории нашей республики прошло 13 чемпионатов России – это рекорд на сегодняшний день. В Казани мы провели Суперкубок России по футболу на нашем красавце-стадионе «Ак Барс Арена». И на сегодняшний день мы лидеры в стране по количеству спортивных сооружений», – приводит слова Леонова корреспондент «Татар-информа».

Также глава Минспорта РТ в своей вступительной речи отметил, что Татарстан – лидер по количеству плавательных бассейнов и ледовых арен. Отметим, в настоящий момент на территории РТ функционирует 12 100 спортивных объектов. Кроме того, Леонов заявил, что в этом году были построены 4 крытых футбольных манежа, ледовая арена в Балтасях, центр фехтования, а также совершенно новый центр футбола на базе ФК «Рубин» в Казани.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В конце министр спорта РТ добавил, что реновация продолжается. В этом году были заложены камни на месте будущего дворца фигурного катания и центра стрельбы из лука.

«Это большие достижения благодаря работе всех моих коллег и правительства Татарстана», – заключил Леонов.