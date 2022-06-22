Леонов: «Игры будущего» пройдут в Казани благодаря опыту в проведении крупных мероприятий

Министр спорта РТ Владимир Леонов прокомментировал победу Татарстана в заявке на проведение первых в истории как России, так и всего мира «Игр будущего», которые пройдут в столице республики в феврале 2024 года.

«Это принципиально новый спортивный продукт, отвечающий на нужды современных реалий. В заявке принимали участие 16 регионов России, а в финальный шорт-лист прошло всего пять городов, и так сложилось что первые игры доверили проводить нам, по понятным для нас причинам», – заявил Леонов.

Он пояснил, что у Казани большой опыт в подобных мероприятиях, так как это один из первых городов, который регулярно организует такие масштабные проекты, начиная с Универсиады 2013 года.

Министр рассказал, программа соревнований рассчитана на 9-10 дней и включает в себя 15 дисциплин: состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетику, гонки дронов и другие.