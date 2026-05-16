Леонов: «Ориентир для «Рубина» - топ-5»

В Казани стартовал чемпионат России по прыжкам в воду. После открытия с журналистами поговорил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. В частности, журналисты спросили его о футбольном «Рубине»:

«Я считаю, что у «Рубина» очень достойные результаты. В клубе были серьезные перемены - поменялся тренерский штаб, пришел испанский специалист Франк Артига. Со «Спартаком» был не самый показательный матч. А в целом, очень хорошо казанцы идут. Уверен, что последний матч тоже будет достойный. И в целом, мы в перспективе смотрим на следующий сезон, смотрим на состав. Вернулись болельщики на трибуны, очень хорошо поддерживают».

Ориентир есть для команды по положению в таблице?

- Топ-5. Я думаю всегда ставим такую задачу. Понятно, что раньше были еврокубки. К сожалению, пока их нет. Но кто их знает. Видите, как сегодня наши команды возвращаются. Конечно, хочется вернуться в еврокубки, – сказал Леонов.

Чемпионат России по прыжкам в воду проходит в Казани с 15 по 20 мая.



