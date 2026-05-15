Леонов оценил возможность строительства новой ледовой арены в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вопрос строительства новой крупной ледовой арены в Казани пока не обсуждается предметно, однако возможная победа хоккейного клуба «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина может придать импульс этому проекту. Об этом на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

По его словам, действующая «Татнефть-Арена» остается востребованной площадкой, однако уже не всегда справляется с высоким спросом на ключевые матчи.

«Надо признать, что "Татнефть-Арена" – хороший объект, но он достаточно давно построен. На ключевые матчи – ажиотаж, билеты разлетаются как пирожки. Но я думаю, что, если бы и на 20 тыс. мест была арена, они бы тоже разлетелись», – сказал Леонов в беседе с ТАСС.

Министр отметил, что республике необходим еще один крупный многофункциональный объект, поскольку «Татнефть-Арена» используется не только для хоккея. По его словам, именно там проходят масштабные мероприятия, включая церемонии открытия, республиканские елки и концерты.

Владимир Леонов также напомнил, что во время подготовки Казани к чемпионату мира по водным видам спорта, который планировалось провести в 2025 году, обсуждалось строительство многофункциональной арены на 12–15 тыс. зрителей.

«Но сегодня решения нет, тем более все это упирается в большие инвестиции. Вполне возможно, что триггером может послужить, если мы в этом году завоюем Кубок Гагарина, может быть, будет движение вперед», – отметил министр.

Он добавил, что даже в случае принятия решения строительство потребует длительной подготовки. «Конечно, завтра объект не появится, даже если будет принято решение – это вопрос проектирования и строительства, крупный проект», – подчеркнул Леонов.