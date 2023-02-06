Леонов оценил возможность проведения Суперкубка России по футболу в Казани

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Казань высказала свое желание по проведению Суперкубка России — 2023 по футболу. Инфраструктура города полностью готова к принятию такого события, осталось дождаться решения РФС. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Идея была достаточно давно, на этом турнир мы претендовали и в прошлом году, но тогда матч отдали другому городу. Пришла идея возобновить эту историю. Мы отправили заявку в РФС о том, что Казань готова к проведению Суперкубка России по футболу этим летом. К тому же как раз в эти даты 10 лет назад мы проводили Универсиаду», — сказал Леонов.

По его словам, Суперкубок России может стать своеобразной компенсацией за отмененный в Казани Суперкубок УЕФА, который должен был состояться этим летом.

«Казань соскучилась по большому футболу, надеемся, и „Рубин“ к этому времени будет сильно радовать. У нас есть зрительский запрос, мы удобно расположены логистически для болельщиков из других регионов», — добавил министр.

Предполагается, что матч состоится на «Ак Барс Арене». На вопрос, будет ли работать система FAN ID, Леонов ответил, что технологически стадион к этому готов, но окончательного решения от РФС еще принято не было.