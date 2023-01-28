Леонов объяснил, почему «поплыл грунт» на казанском лыжно-биатлонном стадионе

Министр спорта РТ Владимир Леонов объяснил природными условиями и сложностью проекта проблему с лыжно-биатлонной базой в казанском поселке Мирный. В прошлом году от ливня здесь обрушились некоторые участки трассы, позднее были выявлены ошибки при проектировании комплекса. Известность проблема получила во многом благодаря телекомментатору Дмитрию Губерниеву, который опубликовал видео с казанским стадионом.

«Да, это была неприятная история. Проект был непростой, был сильный перепад высот. Мы в Татарстане никогда такого не реализовывали. Мы провели мониторинг на территории нашей страны», – сказал Леонов в интервью телеканалу «Татарстан 24». Он добавил, что лыжно-биатлонный комплекс строить непросто, так как нужно соединить регламенты лыж и биатлона.

Отвечая на вопрос, почему просел грунт, министр пояснил: «Потому что природные условия не позволили. Были издержки в проекте – это было признано. Мы провели полный анализ по итогам того, что случилось, приняли конструктивные решения. Сегодня объект полностью вошел в реестр и перечень видов спорта, который включен в перечень России. Несколько дней назад там был [министр спорта РФ] Олег Васильевич Матыцин. Там проходили соревнования Специальной Олимпиады».

По словам главы татарстанского Минспорта, виновные в огрехах реализации проекта были найдены – за свой счет они «приняли все конструктивные решения и довели объект до завершения».