Леонов об «Играх будущего»: Любой участник вам скажет, что было супер

Подводя итоги «Игр будущего», можно с уверенностью сказать, что это хороший продукт. Об этом заявил журналистам глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.

По его словам, соревнования получили множество положительных откликов от спортсменов, которые приехали в Казань.

Министр отметил, что в начале турнира возникало множество вопросов, однако сами соревнования и их красивый финал, состоявшийся сегодня, говорят об успехе «Игр будущего».

«Мы получили обратную связь от спортсменов, ребят, которые приехали и поучаствовали в соревнованиях. Цифры говорят сами за себя — 107 стран. Вы можете спросить любого спортсмена, который приехал сюда, и он без лукавства скажет, что было супер», — цитирует ТАСС министра спорта Татарстана.

«Игры будущего» — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В первых «Играх будущего» приняли участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран в 21 инновационной дисциплине.

Соревнования были поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии, скорость. Они стартовали с 19 февраля, а 21-го числа состоялось официальное открытие турнира. В нем приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и зарубежные лидеры. Торжественное закрытие турнира проходит сегодня на площадке «Казань Экспо».