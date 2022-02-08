Леонов о создании Академии гольфа: «Центр гольфа позволит привлечь много людей»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал создание в Казани Академии гольфа на берегу Волги.

Главной задачей нового объекта чиновник назвал популяризацию динамично развивающегося олимпийского вида спорта, считающегося элитарным.

«Локация позволит нам привлечь большое количество людей. Но упор [будет делаться] на развитие детско-юношеского спорта. Данная территория выбрана не случайно — никаких сложностей и запретов по строительству нет, всё в правовом поле», — заметил Леонов.

«Не закрываем доступ к Волге. Проведем благоустройство территории. Высадим много деревьев — более 3 тыс. уже посадили, весной добавим 500. Сосед — силикатный завод, с ним нет никаких конфликтов интересов. Идем в графике, по плану. Общее строительство полей готово на 70–75%. К лету планируем завершить все работы», — уточнил глава Минспорта РТ.