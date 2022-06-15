Леонов – о Суперкубке УЕФА-2023: «Был какой-то вброс, но Казань продолжает готовиться»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал проведение матча Суперкубок УЕФА – 2023 в Казани. По словам Леонова, слухи о переносе матча из столицы Татарстана являются вбросами. В свою очередь, казанская сторона продолжает готовиться к проведению игры в прежнем режиме.

«Пока все в графике. Никаких официальных бумаг, либо опровержений у нас нет. Был какой-то вброс через американское издание, пошел шум, но официально у нас никаких известий не было, поэтому мы продолжаем готовиться. В целом, у нас все готово, какая-то активная фаза подготовки начнется уже в календарном 2023 году. Сейчас мы полностью в контрактных обязательствах, и разговоров о переносе или отмене не ведется», – цитирует Леонова «Матч ТВ».

Кроме того, министр спорта РТ оценил решение РФС провести матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

«Решение принято, что о нем говорить. Мы бы с удовольствием приняли бы турнир в Казани и все сделали бы на самом высшем уровне, вы знаете наши возможности. Безусловно, в Петербурге прекрасный стадион, и он больше по вместимости. Наверное, это и повлияло на окончательное решение бюро исполкома РФС. Они правообладатели, имеют право», – подчеркнул Леонов.

Напомним, матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля в Санкт-Петербурге.