Леонов отреагировал на слова Слуцкого о газоне «Ак Барс Арены»

Все вопросы по поводу качества поля, высказанные главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким в интервью Ксении Собчак, были решены. Кроме того, поле законсервировано, на нем не будут проводиться никакие мероприятия до возобновления Чемпионата России по футболу. Об этом заявил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«По поводу „Ак Барс Арены“, хотя интервью записывалось в сентябре, тема уже пошла. Могу сказать, что все вопросы мы сняли. Никакой конфронтации между клубом, ареной и нами нет. Мы обо всем договорились, и сегодня поле находится в нормативном состоянии. Сейчас поле „спит“ в аграрном смысле. Мы планируем разбудить его за 10 дней до возобновления чемпионата. Никаких экспериментов мы делать не будем, никаких революций не планируем», — отметил Леонов.

Он также подчеркнул, что в республике доверяют тренерскому таланту Леонида Слуцкого. Напомним, тренер в интервью Собчак сказал, что поле «Ак Барс Арены» непригодно для игры в футбол и заявил, что Джордже Деспотович два раза получил травму из-за состояния газона на стадионе.