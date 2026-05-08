Леонов о развитии гольфа в РТ: «Мы вырастим достойных конкурентов»

Глава Минспорта РТ Владимир Леонов рассказал, как обстоят дела с развитием гольфа в Татарстане. В эфире авторской программы Дины Ашраповой «Вокруг гольфа» он поделился успехами бюджетной республиканской школы на базе Гольф-клуба «Ак Барс».

«Одни из немногих в стране мы создали республиканскую школу по гольфу на базе Гольф-клуба «Ак Барс». Ребята занимаются абсолютно бесплатно, за счёт бюджета. У них уже есть результаты по юниорам, и я уверен: через несколько лет мы вырастим достойных конкурентов на российском и, дай бог, международном уровне», - отметил Леонов.

Также Леонов заявил, что в Татарстане создана одна из лучших инфраструктур для гольфа, что, по его мнению, является важным фактором в развитии любого вида спорта.