Леонов о проведении финала СБК в Казани: «Это самое большое элитарное сообщество спорта»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал первый финал финал премии СБК в сфере спортивного бизнеса, который провела не Москва, а Казань. Он отметил, что это решение было логичным, поскольку Татарстан – ведущий регион в развитии спорта, но также открывает новые возможности для республики.

«Я считаю, что мы тем самым открыли такое окно возможностей, когда в прошлом году мы со сцены, когда вот все награды, о которых Александра сказала, нам вручали, предложили провести премию в Казани, в Татарстане. И благодаря Саше и ее команде все сложилось, все случилось. Конечно, благодаря и поддержке нашего руководства, Раис Республики [Рустам Минниханов] тоже, так скажем, согласовал нам проведение большого события.

Здорово то, что премия живет, премия развивается, каждый раз что-то новое, инновации, в том числе вот то, что начали настолько путешествовать по нашей великой России, не только Москва. Посмотрим, что дальше уже сами организаторы решат, но мы постарались в этом году сделать ее более современной, более прогрессивной. Один из лучших залов нашего города, отремонтированный специально практически специально к этой премии — зал «Пирамида», центр города.

Огромное количество мероприятий на самом деле параллельно тоже идет: сегодня много, с утра и пробежка была, много экскурсий, вечером параллельно с нами будет финальный матч по волейболу, будем параллельно болеть за «Зенит-Казань», волейбольный финал, сегодня первый матч.

Ну и в целом, конечно, спортивный регион — Татарстан, Казань не понаслышке спортивная столица. Поэтому для нас большая честь и тоже большой вызов — принимать премию. Я считаю, на мой взгляд, это лучшая спортивная премия, которая существует, это такая независимая, потому что есть еще премия, которая проводится непосредственно Минспортом. То есть мы ее так скажем ставим особняком, потому что она немножко другого формата. А здесь вот, что независимые эксперты, на самом деле до сих пор, вот до сегодняшней секунды, никто не знает, кто выиграет, кто не выиграет, там много интриг. Но очень экспертное жюри, очень экспертные люди, которые разбираются в спорте.

Наверное, это такое самое большое спортивное элитарное, не побоюсь этого слова, сообщество, которое судит, кто же в этом сезоне, в этом году будет лучшим», – приводит слова Леонова корреспондент «Татар-информа».