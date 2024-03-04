Леонов: Нижнекамск всегда находится в числе «отличников» и поставщиков спортивных кадров

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В Татарстане развитию спортивной инфраструктуры уделяется повышенное внимание. Об этом сказал министр спорта республики Владимир Леонов, комментируя открытие в Нижнекамске современного спортивного центра «СИБУР Арена НК».

«Сегодня для жителей, молодежи и наших будущих чемпионов созданы отличные условия для занятий спортом. Нижнекамск всегда находится в числе „отличников“ и поставщиков спортивных кадров. Этот город уникален количеством воспитанных хоккеистов в главной лиге страны. Но хочу отметить, что здесь есть другие сильные школы, которые получают новый импульс к развитию», — сказал Владимир Леонов.

Напомним, сегодня в Нижнекамске открылся еще один новый спортобъект — многофункциональный спортивный центр «СИБУР Арена НК», созданный на базе устаревшего спортивно-оздоровительного комплекса «Дружба». В церемонии участвовал Раис РТ Рустам Минниханов.

«Это спортивный комплекс, где можно и гимнастикой заниматься, и поплавать, и уличная площадка для футбола прекрасная. Большое спасибо акционерам „СИБУРа“, вам, Михаил Юрьевич (генеральный директор „СИБУРа“ Михаил Карисалов — прим.), за то, что в Нижнекамске создан такой комплекс. Он будет востребован — нижнекамцы спорт очень любят», — сказал руководитель республики.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Старший тренер по художественной гимнастике Лейла Хуснутдинова поделилась впечатлениями от обновленного помещения.

«Сейчас в зале стало очень красиво, уютно, тепло. За рождением СИБУР-Арены наблюдаем по фотографиям — с каждым месяцем она становится все красивее, укомплектованнее. И вот, наконец, все готово! В нашем зале художественной гимнастики стало просторно и красиво, появились зеркала, ковры, шведские стенки, современные хореографические пространства. Очень хочется начать тренировки в СИБУР-Арене. Чтобы мои девочки тренировались в замечательных условиях, чтобы старшие выполнили норматив мастера спорта, а младшие трудились в комфортных условиях и достигали высот», — рассказал тренер.

Мама юной спортсменки Марина Катулина также высоко оценила произошедшие в спортивном центре изменения.

«Моей дочке Дее 12 лет, в этом году мы выполняем норматив кандидата в мастера спорта. Сегодня выступали в новом зале — он очень уютный, теплый, современный. Постелили прекрасные, плотные, новые ковры. И потолки стали выше — девочкам будет удобнее работать с предметами. Очень хочется, чтобы в новом зале дочь продолжала стремиться, гореть любимым делом, двигалась вперед, к новым победам. А мама и практически вторая мама — наш тренер Лейла Фаридовна, всегда во всем поддержим», — поделилась жительница Нижнекамска.