Леонов: На Игры БРИКС в Казани выкупили уже 86% билетов

На сегодня выкуплены 86% билетов на Спортивные игры стран БРИКС. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«86% реализовано уже сегодня билетов. Так что, все желающие попасть на игры, поторопитесь», — сказал глава республиканского спортивного ведомства.

Леонов выразил надежду на то, что гости соревнований увидят яркие баталии — в столицу Татарстана прибыло большое количество спортсменов из разных стран.

«Очень сильная сборная России. Первые номера сборной Беларуси. Очень много представителей из СНГ, большая делегация из Бразилии, Индии, Ирана, Китая. Надеемся, что будут баталии и хорошая конкуренция», — сказал глава Минспорта РТ.

Программа игр включает 27 спортивных дисциплин. Состязаться друг с другом будут более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.