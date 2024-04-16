Леонов: На Игры БРИКС в Казань приедут лучшие российские спортсмены

На игры БРИКС приедут лучшие российские спортсмены по заявленным дисциплинам. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Могу точно сказать, что на уровне сборной России это будут первые номера, лучшие спортсмены практически по всем дисциплинам. По иностранным сборным сказать не могу, но мы стараемся привлечь лучших», – отметил он.

Министр подчеркнул, что в один год с Играми БРИКС состоится Олимпиада в Париже. Это осложняет приезд в Казань главных сборных стран в связи с циклами подготовки.