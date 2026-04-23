Новый стадион в Казани и лидерство в РФ: Леонов – о старте нового сезона в регби

Представители РК «Стрела-Ак Барс» встретились с журналистами на пресс-конференции перед стартующем сезоном. В клубе рассказали о строительстве нового стадиона, как прошли подготовительные сборы, а также о новой системе и задачах команды на предстоящий сезон-2026. Об этом и других новостях - в материале «ТИ-Спорта».





Леонов: «В регби – мы лучшие в стране»

В предстоящие выходные в российском регби стартует сезон-2026. РК «Стрела-Ак Барс» проведет первую встречу в рамках Суперкубка России. Казанская команда сыграет против московского «Динамо» в Монино (Подмосковье).

Перед стартом сезона в «Татар-информе» прошла пресс-конференция, в которой приняли участие Министр спорта РТ Владимир Леонов, спортивный директор клуба Альфред Хисамов, главный тренер команды ДжейПи Нил, новый тренер по нападающим Андрис Беккер и нападающий Виталий Живатов.

Пресс-конференция с журналистами началась со вступительной речи главы Минспорта РТ. Владимир Леонов напомнил об успехах команды в прошлом сезоне и подчеркнул значимость их достижений для спорта и республики.

«Стрела-Ак Барс» в прошлом сезоне показала невероятный результат, забрав все титулы. Мы, конечно, уверены, что дальше будем также поступательно двигаться вперед. Пять-шесть лет назад мы сделали реновацию, вернули старые традиции регби в Татарстан и в нашу столицу – в Казань.

«Стрела-Ак Барс» доказала за короткий промежуток времени, что можно быстро пройти этот непростой путь и заявить о том, что в регби - мы лучшие в нашей стране», - приводит слова Леонова корреспондент «ТИ-Спорта».

Топ-клубу нужны лучшие условия – будет новый стадион!

Напомним, в прошлом году «Стрела-Ак Барс» под руководством ДжейПи Нила впервые в истории стала обладателем трех титулов: чемпионата России, Суперкубка и Кубка страны. Татарстанская регбийная команда доказала, что по праву является топ-клубом в России, а топ-клубу нужны лучшие условия…

В этом году в Казани построят новый специализированный регбийный стадион. Об этом заявил Министр спорта РТ Владимир Леонов. Он рассказал, на каком этапе в данный момент находится строительство, а также раскрыл некоторые детали технического оснащения проекта.

«Технические работы по возведению стадиона уже начались. Проект планируем сдать в августе 2026 года. Объект будет современным. Вместимость трибун спроектирована на 1750 мест. На самом деле, конструктивно будущий регбийный стадион похож на нынешний «Тулпар».

О цифрах говорить пока преждевременно, так как параллельно ведутся работы по формированию общей стоимости. Об этом станет известно позже из официальных источников», - приводит слова Леонова корреспондент «ТИ-Спорта».

Новый стадион будет располагаться на прилегающей территории. Леонов добавил, что участок полностью подходит под новые требования. Менять месторасположение не стали. Со слов главы Минспорта, это было нецелесообразно. К тому же болельщики давно привыкли к данной локации, там имеется доступная транспортная развязка и просторная парковочная зона. По мнению Леонова, это место станет центром развития регби. Прежний стадион останется дополнительным для проведения тренировок, спарринг-матчей и игр студенческой лиги.

ДжейПи Нил: «Команде по силам повторить результат прошлого года»

Главный тренер РК «Стрела-Ак Барс» Джей-Пи Нил по традиции подвел итоги прошедшим предсезонным сборам и отметил, что тренерский штаб физической готовностью своих подопечных остался доволен.

«Провели хорошее межсезонье, два сбора были в Турции. Затем к нам присоединился новый тренер по нападающим Андрес Беккер и наша команда разделилась на группы. Нападающие тренировались дома в Казани, остальные - отправились в Сочи.

Перед предстоящей встречей в рамках Суперкубка России провели шесть тренировок. Сегодня (22 апреля – прим. ред.) был заключительный день. Остались довольны физической формой наших игроков, все включены в работу, так что надеемся показать хорошую игру в субботу», - сказал наставник «Стрелы-Ак Барс».

Также на вопрос журналистов, сложно ли будет команде повторить достижения прошлого сезона, ДжейПи Нил ответил положительно..

«Я считаю, что команде вполне по силам повторить результат прошлого года. Да, это будет сложно, потому что мы все чувствуем дополнительную ответственность.

Самое главное состояние, в котором игроки подойдут на решающую игру, одна из которых пройдет в ближайшую субботу. Она как раз и покажет, как мы провели межсезонье и насколько готовы к началу чемпионата», - ответил ДжейПи Нил.

Новый тренер по нападающим Беккер внедряет новую систему

Важный элемент стоит отметить, что в команде появился новый тренер по нападающим – Андрис Беккер. Предыдущий специалист Гари Бот покинул клуб. По мнению спортивного директора «Стрелы-Ак Барс» Альфреда Хисамова, Беккер – опытный в прошлом игрок и топовый тренер, который однозначно усилит команду.

«В современном регби стандарты играют очень важную роль, и в чемпионском сезоне они были нашим грозным оружием. Теперь для нас важно сохранить и приумножить их лучшие качества, в чем нам призван помочь Андрис», - сказал Хисамов.

Напомним, Андрис Беккер присоединился к команде во время одного из сборов в Турции. Он поделился своим мнением относительно того как игроки, в том числе и новички привыкают к новой системы команды.

«Рад, что смог присоединиться к клубу. Мы провели хорошие сборы в Турции. А затем мы сначала разделились с командой, а затем снова объединили нападающих и защитников, чтобы поиграть друг против друга.

Я доволен тем, как выглядит эта «пятерка» нападающих. Новые системы внедряются и, очевидно скоро увидим, как мы справляемся. Пока что кажется, что новичкам это нравится. Они показали хорошие результаты. Сами ребята мне тоже понравились, они готовы тяжело работать и легко воспринимают новое», - цитирует Беккера корреспондент «ТИ-Спорта».

Первую встречу в сезоне-2026 «Стрела-Ак Барс» проведет в Монино на стадионе «ВВА-Подмосковье» в рамках Суперкубка России против московского «Динамо» 25 апреля. Начало – в 15:00 мск.