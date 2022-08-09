Леонов: «Игры дружбы» в Казани собрали больше зрителей, чем мировая серия в 2021 году

«Игры дружбы», которые прошли в казанском Дворце водных видов спорта с 21 по 25 июля, собрали на трибунах больше зрителей, чем этап мировой серии по плаванию, который состоялся в столице Татарстана в прошлом году. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«„Игры дружбы“ собрали на трибунах больше зрителей, чем мировая серия, которая прошла в Казани в прошлом году. Был очень хороший зрительский интерес к этим соревнованиям в силу того, что это новый продукт. Уверен, что в ноябре и декабре, когда пройдут следующие этапы „Игр дружбы“, интерес будет ещё больше», — заявил Леонов.

Он напомнил, что в соревнованиях поучаствовали почти 1 тыс. спортсменов из 16 стран, среди которых Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Сербия, Казахстан, Сирия, Судан, Таджикистан, Узбекистан, Эквадор, ЮАР, ДНР и ЛНР. Было разыграно 376 комплектов медалей.

«Сначала у нас были заявки из 28 стран, но приехали только 16. Уверен, что на следующих этапах участников будет больше», — заключил Леонов.