Леонов и Мухаметшин подвели итоги года на заседании Федерации волейбола РТ

На сегодняшнем заседание Президиума Федерации волейбола Республики Татарстана отчет держали наставники женского «Динамо-Ак Барс» и «Зенита-Казань», а федерация в целом отчиталась за свою работу с сентября.

Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, возглавляющий федерацию, считает, что в целом его хозяйство развивается гармонично и без особых проблем.

«Все в наших руках, в руках тренеров. Надо воспитывать волевые качества, усиливать подготовку собственных воспитанников. В целом я не вижу особых проблем, мешающих развитию волейбола в нашей республике. Ситуация успешная. И пускай ныне на экономику республики очень серьезно влияют западные санкции, финансирование спорта на 2023-2024 мы сохраним на нынешнем уровне», – заявил он.

Исполнительный директор Федерации волейбола РТ Мансур Каримов рассказал обо всех соревнований, начиная с январского волейбольного турнира на снегу. По требованию Мухаметшина докладчик отметил минусы.

«Не хватает денег на учебно-тренировочные сборы, особенно детям, поэтому наши команды зачастую приезжают на соревнования неподготовленными. И работа наших судей оценивается в два раза ниже чем в Уфе или Самаре», – заявил он.

На эти претензии ответил министр спорта РТ Владимир Леонов, принявший участие в заседании.

«Мы не всегда находим понимание с финансовыми органами. Хотя цена вопроса на все УТС — 16 миллионов рублей. Что до тарифов по оплате работы судей, то они у нас сегодня устарели и не только в волейболе. Да, волейбол это наше все, но в 170 республиканских спортивных школах волейбольные отделения есть лишь в 34. Надо поднажать», – заявил министр.

О ходе выступлений на всероссийских соревнованиях мужской волейбольной команды «Зенит-Казань» доложил главный тренер Алексей Вербов.

«Сразу подчеркну, что ребята выкладываются на все 100. Рад, что нам так хорошо удалось подготовиться к Спартакиаде. Молодцы парни, не подкачали, прошли без потерь. Долго восстанавливались наши легионеры — американец Майка Кристенсон и бельгиец Сэм Деру. Кроме того, вы вышли в «Финал четырех» Кубка России — он пройдет в Новом Уренгое. Кубок наша основная цель на данный момент. А максимальные кондиции мы должны набрать к весне, к старту плей-офф. Не могу не отметить, что уже пятеро молодых ребят пробились в основу, мы и дальше будем подключать молодежь — они перепрыгивают свой возраст. Все в норме», – заявил тренер.

О результатах проведения III сезона «Школьной волейбольной лиги» в Республике Татарстан рассказал куратор проекта, вице-президент Федерации волейбола РТ, директор ВК «Зенит-Казань» Олег Брызгалов.

«Нашим проектом охвачено 95% школ республики — 741 школа ныне играет, зарегистрированы в турнире 23.013 школьников, составивших 4.981 команду. Сыграно 939 матчей, разработан новый трехлетний план. Прошлый всероссийский финал в Казани в разных источниках смотрели 230 000 человек».