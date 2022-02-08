Казань готова к проведению юношеских Олимпийских игр, однако пока власти города не могут даже подать соответствующую заявку. Дело в том, что до конца этого года действуют наложенные на Россию санкции, запрещающие выдвижение подобных инициатив. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Есть большое желание провести юношеские Олимпийские игры в Казани. Мы можем это сделать. Инфраструктура практически готова, но до конца текущего года у России есть ограничение по подаче каких-либо заявок на проведение таких соревнований. Но если нам доверят сформировать такую заявку, то мы будем бороться», — отметил министр.

В связи с этим глава Минспорта РТ подчеркнул, что Казань за последние десять лет стала узнаваемым и известным городом в мировом спортивном сообществе, столице Татарстана доверяют проведение многих международных соревнований.